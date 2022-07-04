В Севастополе за мошенничество пошёл под суд питерский подрядчик

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении подрядчика реконструкции стадиона «Горняк» и детско-юношеской спортивной школы в Севастополе.

Сумма хищений бюджетных средств превысила 12 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации регионального управления Следкома, уголовное дело было возбуждено в отношении генерального директора одного из предприятий Санкт-Петербурга, с которым департамент капстроительства Севастополя заключил контракт на реконструкцию спортивных сооружений. Авансом за предстоящие работы предприятию перечислили 102 миллиона рублей.

«Обвиняемый, являясь генеральным директором предприятия, получив возможность распоряжаться денежными средствами, желая погасить ранее имеющуюся перед одной из фирм задолженность на общую сумму более 6 миллионов рублей, используя свое служебное положение, подписал фиктивные документы по закупке комплектующих для водопровода и отопления, при этом фактически данное оборудование на объект поставлено не было», – уточнили в СК.

Еще 6 миллионов рублей гендиректор присвоил за счет разницы в фактической и документальной стоимости приобретенного строительного оборудования и материалов у другой фирмы. Махинации выявила прокуратура, которая и передала документы в Следком.

Все деньги обвиняемый вернул в бюджет Севастополя на стадии предварительного следствия. Его действия следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и 1 миллион рублей штрафа.

Последним подрядчиком реконструкции стадиона «Горняк» стала фирма из Сантк-Петербурга ООО «ГласСтрой». Контракт на 340 миллионов рублей был подписан в октябре 2019 года, через 2 месяца после расторжения договора с предыдущим подрядчиком – московским ООО «Техстрой». Столичная компания взялась отремонтировать «Горняк» за 373 миллиона рублей в ценах 2018 года, когда подписывала контракт с Дирекцией капстроительства Севастополя. Объект должны были сдать к ноябрю 2019 года.

Питерский «ГласСтрой» должен был завершить реконструкцию к концу 2020 года.