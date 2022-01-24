В Севастополе за три года не смогли привести в порядок территорию бывшего Сталинградского рынка
В Севастополе спустя три года после сноса Сталинградского рынка власти так и не смогли благоустроить общественное пространство на его месте. Здесь по-прежнему процветает стихийная торговля, а в оставшихся ларьках зачастую ночуют бомжи.
Торговые точки были демонтированы еще при губернаторе Дмитрии Овсянникове осенью 2018 года – процесс сопровождался вырубкой особо ценных для Севастополя зелёных насаждений.
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Это происходило, несмотря на протесты предпринимателей, которые опасались, что за инициативой сноса рынка может стоять интерес других коммерсантов, стремящихся построить стационарные магазины в бойком месте.
Эти опасения не подтвердились – возможно, потому, что Овсянников покинул губернаторское кресло. А команда нового руководителя Севастополя Михаила Развожаева к территории бывшего Сталинградского рынка демонстрирует равнодушие – она превращена в неухоженный пустырь, где днем идёт активная бойкая торговля, а по вечерам валяются ящики из-под продукции.
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