В Севастополе за три года не смогли привести в порядок территорию бывшего Сталинградского рынка

24.01.2022  15:09 (Мск), Севастополь,
Виктор Орлов.  
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Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе спустя три года после сноса Сталинградского рынка власти так и не смогли благоустроить общественное пространство на его месте. Здесь по-прежнему процветает стихийная торговля, а в оставшихся ларьках зачастую ночуют бомжи.

Торговые точки были демонтированы еще при губернаторе Дмитрии Овсянникове осенью 2018 года – процесс сопровождался вырубкой особо ценных для Севастополя зелёных насаждений.

В Севастополе спустя три года после сноса Сталинградского рынка власти так и не смогли...

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Это происходило, несмотря на протесты предпринимателей, которые опасались, что за инициативой сноса рынка может стоять интерес других коммерсантов, стремящихся построить стационарные магазины в бойком месте.

Эти опасения не подтвердились – возможно, потому, что Овсянников покинул губернаторское кресло. А команда нового руководителя Севастополя Михаила Развожаева к территории бывшего Сталинградского рынка демонстрирует равнодушие – она превращена в неухоженный пустырь, где днем идёт активная бойкая торговля, а по вечерам валяются ящики из-под продукции.

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