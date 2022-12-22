В Симферополе накрыли ячейку религиозных экстремистов

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Житель Симферополя пойдет под суд по статье «экстремизм» за создание ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Свои проповеди 53-летний симферополец вел онлайн и по месту жительства адептов секты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержали проповедника в ноябре этого года при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии.

В рамках расследования в Симферополе и Симферопольском районе провели около 20 обысков, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, денежные средства, а также документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки и сборе пожертвований на ее содержание.

Управлял финансовыми потоками задержанный главарь секты.

Органами следствия ему вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Сектанту грозит до 10 лет заключения или до 800 тысяч рублей штрафа.

В октябре в райцентре Красногвардейское правоохранители задержали еще одного организатора секты «Свидетели Иеговы», который также вступил в ее ряды в 2017 году. Ему также вменяют организацию деятельности экстремистской организации.

В августе в Севастополе на конспиративной квартире задержали старейшин секты «Свидетели Иеговы», которые вели собрания и проповеди через программу zoom. Они собирали с прихожан вполне реальные деньги, а за организацию секты обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, и под влиянием проповедников сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и свою недвижимость на благо псевдохристианской церкви,