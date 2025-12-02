США пообещают Зеленскому гарантии безопасности, а после его отставки отберут все счета и выдадут Украине.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас речь идёт о гарантиях безопасности для Зеленского. Ему их дадут, а потом обманут. Его судьба – Саакашвили, это в лучшем случае. В феврале 24 года ему было последнее предложение одуматься. И он не сделал этого.

После этого, выражаясь языком политических детективов, его приговорили. То есть ему дадут уйти под гарантией, иначе бы он не ушел, он бы дергался и мешал до последнего. А потом в течение пары лет счета арестуют, сделают персоной нон-грата.

В конце концов, его загонят в клетку, и он либо будет сидеть там в домике в Израиле, либо выдадут Украине. И она его просто осудит и посадит в тюрьму. Это максимум, который его ожидает, мне кажется. На Украине к этому ведут», – сказал Арестович.