«В старых регионах вдвое меньше»: В Совфеде отчитались о стройках в Новороссии

Только в ЛДНР сейчас строится порядка 300 тыс квадратных метров жилья.

Об этом генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая задача – это восстановить жилье, сами понимаете. Есть программы по восстановлению. Второе – запустить жилищное строительство. Выделили серьезные суммы денег на стимулирование жилищного строительства. Мы до 3% ,  пока еще не наполнились счета, туда направляем. В старых регионах вдвое меньше. В ЛДНР идет строительство 250-300 тыс квадратных метров. Распространена ипотека для новых территорий. Взято уже около 6 тыс ипотечных кредитов», – сказал Мутко.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил,  что города Геническ и Мелитополь сейчас остро нуждаются в жилье под аренду, поскольку из районных центров превратились сейчас в областные, и туда приехало много новых чиновников.

