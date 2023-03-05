В столице Словакии тысячи людей требовали прекратить поставки оружия Киеву

Оливер Галич.  
05.03.2023 01:21
  (Мск) , Братислава  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Словакия, Украина


В Братиславе более пяти тысяч людей собрались на «Марш за мир», главными требованиями которого были прекращение поставок оружия Киеву и начало мирных переговоров между Украиной и Россией.

В ответ местные проукраинские активисты смогли выставить только несколько десятков человек с флагами Украины и США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Братиславе более пяти тысяч людей собрались на «Марш за мир», главными требованиями которого...

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Заявка на проведение «Марша за мир» была подана анонимным лицом, но акция получила поддержку со стороны оппозиционных партий и пророссийских сил, часть лидеров которых присутствовали ан мероприятии. Прозападные СМИ Словакии и вовсе называли марш «акцией в поддержку России», акцентируя на наличие на ней флага РФ с портретом Владимира Путина.

Участники акции требовали мирных переговоров вместо поставок оружия Киеву. Они прошли маршем от официальной резиденции президента Словакии Зузаны Чапутовы через центр Братиславы к посольству США. В колонне были видны многочисленные словацкие, а также минимум один российский флаг, и один – советский. На транспарантах преобладали надписи в духе «Мы хотим мира», а также лозунги против членства Словакии в НАТО.

Одновременно на площадь перед президентским дворцом вышли несколько десятков митингующих с украинскими и американскими флагами и антипутинскими транспарантами. Некоторые из них также дошли до американского диппредставительства, где развернули флаги США.

Полиции удалось обеспечить правопорядок, и до столкновений между участниками двух демонстраций не дошло. На видеозаписях с места событий слышны лишь отдельные словесные перепалки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Словакия готовится передать Киеву 10 истребителей МиГ-29.

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