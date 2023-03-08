В Тбилиси подавили Майдан и ждут грузинских наемников с Украинских фронтов

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Прозападная оппозиция не смогла вчера устроить грузинский майдан из-за противодействия силовиков, которые разогнали протестующих в центре Тбилиси.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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По словам эксперта, за попыткой переворота в Грузии стоят западные спецслужбы и украинские структуры.

«Полиция в хорошем смысле этого слова разогнала митинг. На самом деле, это не мирная акция, а заранее спланированная агрессия со стороны Запада в Грузии. Я неоднократно говорил, что за этими акциями стояли не только американцы, а и украинские спецслужбы. Три месяца назад я провел расследование и сказал, что Давид Арахамия и режим Зеленского создали в Грузии организацию под названием Антикоррупционный центр. Казалось бы, эта организация должна исследовать факты коррупции, но на самом деле этот центр был создан для того, чтобы Грузия присоединилась к антироссийским санкциям. В конечном итоге это все вчера переросло в нападении на полицию, атаке на здание парламента», – считает Апхаидзе.

Он уверен, что подобные акции будут продолжаться, поскольку за ними стоят западные ресурсы.

«Конечно, такие акции будут продолжаться. За последний год неоднократно деструктивная оппозиция цепляется за любую тему, чтобы найти какую-то причину раскачать гражданскую войну в Грузию, свергнуть действующую власть. Причины у них не заканчиваются – стоит задача раскачать гражданскую войну, поэтому все будет продолжаться и сегодня, и завтра, и послезавтра – пока американцы будут в Грузии, пока они не получат то, что хотят», – сказал эксперт.

Особо опасен для Грузии сегодня, по его мнению, приезд в страну наемников, которые воевали на стороне Украины, а теперь могут стать провокаторами силовых акций.

«Риск присутствует всегда, потому что в стране очень сильный социальный фон – экономики нет, производства нет, ком проблем, поэтому всегда можно найти какую-то причину, добавить проблему и раскачать ситуацию. Пока МВД Грузии в состоянии держать ситуацию под контролем, но расслабляться не стоит, учитывая, что вчера-позавчера в страну вернулись несколько десятков грузинских наемников, которые воюют на территории Украины. Надо задуматься над тем, почему эти люди приехали. Они обучены, владеют определенными навыками ведения войны, в том числе и гражданской. Плюс, они могут инструктировать других представителей деструктивной оппозиции», – резюмировал Апхаидзе.