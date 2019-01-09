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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Галичина, Медицина, Общество, Происшествия, Украина
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В Тернополе умер боевик “АТО”, подорвавший себя гранатой в квартире соседа

В больнице скончался 42-летний житель Тернополя, участник так называемой “АТО”, который пострадал в результате взрыва гранаты в одной из квартир в Тернополе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Тернопольской области.

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“Утром 8 января в дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение из отдела интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы о том, что ночью умер пострадавший от взрыва 42-летний житель областного центра”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв был вызван неосторожным обращением с взрывным устройством, которое, по предварительной информации, принес в квартиру своего соседа 42-летний житель Тернополя. Последний был “участником АТО” – с места происшествия было изъято его удостоверение.

Ранее сообщалось, что 2 января на улице Макаренко в Тернополе в однокомнатной квартире произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

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