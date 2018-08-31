В украинской столице появились виселицы

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

В Киеве развесили демотивирующие предвыборные билборды, в которых говорится, что не имеет значение, кто победит на президентских выборах.

Так, надпись на рекламе гласит: «Действительные рейтинги кандидатов в президенты», а рядом нарисованы петли с разной длиной веревки.

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Фото рекламы в своем блоге выставил журналист и телеведущий Руслан Коцаба.

«А какой рейтинг у твоего кандидата? Утром, по дороге на работу, снял вот такой креативный, простенький и вообще прикольный билборд. Думал, что к вечеру этот провокационный плакат снимут, а тут на тебе – висит и радует глаз киевлянам», – пишет Коцаба.

Ранее пользователи социальных сетей высмеяли фотографию, опубликованную киевлянином Юрием Хватовым, где запечатлен рекламный щит Юлии Тимошенко, а рядом – еще один билборд со слоганом «Что, опять?», будто бы намекающий на то, что украинцам на выборах вновь предлагают голосовать за старых политиков со старыми обещаниями.

А в Кривом Роге Днепропетровской области появились билборды в поддержку прав гомосексуалистов.