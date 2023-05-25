В Вашингтоне придумали новую причину для Украины отказаться от контрнаступления

Анатолий Лапин.  
25.05.2023 16:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


Украина не может наступать потому, что ей не хватает американских денег.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может наступать потому, что ей не хватает американских денег. Об этом в...

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По словам Илларионова, ежемесячно США тратят на финансирование Украины порядка 2,5 миллиардов долларов, и этой суммы недостаточно для того, чтобы переходить в широкомасштабное наступление.

«Мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки разворачивается очень большой политический кризис, связанный с достижением пределов долга, установленного Конгрессом для финансирования администрации США.

В том случае, если этот кризис не будет преодолен, а риск такой существует, в этом случае можно смело говорить о том, что никаких новых финансирований Украины в пределах нынешнего 23-го финансового года не будет. А если их не будет, то максимум, на что можно надеяться до 30-го сентября, – это несчастные два с небольшим миллиардов долларов», – сказал экс-советник президента.

«С таким запасом проводить наступление, начинать наступление исключительно рискованно. С таким запасом, как мы видим, даже оборонительные операции, которые проводились в течение семи с половиной месяцев, далеко не всегда являются стопроцентно успешными. В этом случае проводить наступление было бы просто безответственно», – заявил Илларионов.

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