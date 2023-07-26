В ЮАР не понимают, почему выписывают ордер на арест Путина, но не американцев

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Соединенные Штаты не собираются следовать принципам демократии, хотя и продвигают их для других стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор Центра Африки и Ближнего Востока (ЮАР) Наим Джина, отвечая на вопрос, насколько сегодня распространен тренд на западные ценности в его стране и в целом в Африке.

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«С западными ценностями всё не так просто. Прежде всего то, что мы часто называем западными ценностями, западными-то и не является. Например: демократия, права человека. Отличные вещи, но вопрос не в том, хорошие они или нет, а в том — живут ли по этим законам люди, которые их продвигают. Америка, например, не живет по принципам демократии, хотя активно их продвигает», – сказал эксперт в интервью «Известиям».

Он предложил оценить ситуацию с правами человека в отношении Палестины.

«Там было столько преступлений против человека, столько жестокости, но Америка всё равно поддержала происходящее. Продолжая при этом декларировать, что она за права людей. Кроме того, США заявляют, что есть система мирового права, только вот к ним она не применима. Международным уголовным судом был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина, но если этот же суд выдаст ордер на арест американского гражданина, то к судьям будут применены санкции», – обратил внимание политолог.

По его словам, вопрос не в том, насколько хороши ценности, которые вы проектируете, важно, насколько вы сами их придерживаетесь.

«В ЮАР мы были бы рады жить в демократии, отстаивать права человека, но какой в этом смысл, если только к нам все сопутствующие правила будут применимы, а другие будут жить как хотят», – резюмировал Джина.