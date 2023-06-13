Вакаручук заставил своих фанатов кричать «Дякуемо» турецкой компании, убивающей русских

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Сюжет дня, Турция, Украина


Лидер украинской группы «Океан Эльзы» и бывший депутат Верховной рады Вячеслав Вакарчук посвятил песню турецкой компании, которая поставляет БПЛА «Байрактар для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Вакарчук заявил в ходе концерта в Стамбуле.

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» и бывший депутат Верховной рады Вячеслав Вакарчук посвятил песню...

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«Эту песню мы всегда посвящаем нашим друзьям, хотя она о совсем другом, но хочется ее посвящать дружбе. Дружбе, которая так сильна, что прямо граничит с любовью. И я хотел бы ее посвятить всем нашим турецким друзьям, которые очень много помогают и делают для Украины и особенно тем, которые не просто словом и делом делают все, чтобы в Украине поскорее наступил мир.

В частности, знаменитой компании Baykar и Халюку Байрактару, которые настоящие друзья Украины. Большая честь знать этих людей», – заявил Вакарчук.

Затем певец обратился к собравшимся.

«Давайте, украинцы, все вместе скажем «Дя-ку-е-мо! [спасибо]», – призвал он.

После этого толпа, размахивая нескольким украинскими флагами, последовала его призыву. Впрочем, скандирование, судя по видео, получилось достаточно скромным.

Отметим, что в песне, посвященной производителю дронов, идет речь об обращении к девушке, которой парень предлагает «стать ее лодкой» и «телом твоим».

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