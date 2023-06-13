Вакаручук заставил своих фанатов кричать «Дякуемо» турецкой компании, убивающей русских

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» и бывший депутат Верховной рады Вячеслав Вакарчук посвятил песню турецкой компании, которая поставляет БПЛА «Байрактар для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Вакарчук заявил в ходе концерта в Стамбуле.

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«Эту песню мы всегда посвящаем нашим друзьям, хотя она о совсем другом, но хочется ее посвящать дружбе. Дружбе, которая так сильна, что прямо граничит с любовью. И я хотел бы ее посвятить всем нашим турецким друзьям, которые очень много помогают и делают для Украины и особенно тем, которые не просто словом и делом делают все, чтобы в Украине поскорее наступил мир.

В частности, знаменитой компании Baykar и Халюку Байрактару, которые настоящие друзья Украины. Большая честь знать этих людей», – заявил Вакарчук.