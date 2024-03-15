«Вам рыба важнее Крыма?» – Затулин отчитал Белика и Алтабаеву

Депутат Госдумы Константин Затулин подверг резкой критике сенатора от Севастополя Екатерину Алтабаеву, которая накануне выразила сомнение в необходимости после проведения референдума 2014 года принятия Госдумой специального закона, который бы отменял решение времен Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР.

На круглом столе, посвященном годовщине Русской весны, Затулин выразил удивление, что подобную позицию занимает и севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МИД Украины выступил по поводу законопроекта об отмене решения 1954 года, заявил, что это панический законопроект. То есть, они заволновались, что из всей их пропаганды вынимают закладной камень, фундамент. Но к моему большому удивлению, здесь тоже сенатор от города Севастополя госпожа Алтабаева заявила, что не нужно ничего принимать, поскольку странно, что это мы будем отменять решение Советского Союза, это не нужно. До этого депутат Белик от Севастополя то же самое успел заявить. Скажите пожалуйста, уважаемые депутаты и сенаторы, вы голосовали две недели назад за денонсацию соглашения между Советским Союзом и Великобританией о ловле рыбы у Кольского полуострова? Мы его денонсировали, президент подписал. Соглашение от 1956 года, и Алтабаева за него голосовала, и Белик тоже. Что же вы не возмущаетесь, зачем нам ворошить прошлое и 1956 год? Или вам рыба важнее Крыма и Севастополя? Объясните», – подчеркнул политик.

Затулин напомнил, что в 2020 году поправками в Конституцию Российская Федерация объявила себя правопреемником и правопродолжателем Советского Союза.

«Это значит, что мы, и только мы, имеем право судить в отношении решений, принятых Советским Союзом. Если мы считаем нужным отменять решения, если они нанесли ущерб суверенным правам Российской Федерации, интересам русского народа, российского народа, в таком случае мы вправе это делать. Так же, как с соглашением по поводу рыбной ловли», – сказал депутат.

«Я глубоко уверен, что это ошибочно мнение – что не надо возвращаться к этому вопросу: мы должны доказать, что это не мы украли у Украины Крым и Севастополь, и мидии, которые хрустят на зубах у Зеленского, а это они у нас украли всё это в 1991 году, потому что в 1954-м так решила партия, никого не спросив, незаконно», – заключил Затулин.