Варшава не в силах остановить антиукраинские протесты по всей стране – посол Польши

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 16:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Польша, Протесты, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Польское руководство не в состоянии остановить антиукраинские протесты на границе, потому что эти акции уже расползлись по всему Европейскому союзу.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил посол Польши на Украине Ярослав Гузы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польское руководство не в состоянии остановить антиукраинские протесты на границе, потому что эти акции...

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«Вы видите, насколько сложный этот протест. Он концентрируется на границе, и выглядит, как одно явление. Но на самом деле это целый комплекс явлений, имеющих разные причины.

Эту проблему очень сложно решить, даже для нового правительства Польши, которое имеет много инструментов в своих руках. Этот протест – часть ещё большей проблемы. Это не польско-украинская проблема. Это проблема, в которой Украина находится в центре события, и её граница. Но это европейская проблема», – сказал Гузы.

Посол подчеркнул, что демонстрации проходят по всему ЕС, и так просто их остановить не получится.

«Потому что в конце концов мы видим демонстрации, похожие одна на другую, и в Варшаве, и в Брюсселе. И протесты фермеров происходят по всей Польше, а не только на границе. И Украина является своего рода жертвой больших проблем, с которыми сталкивается ЕС», – подытожил дипломат.

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