Василию Лановому установят памятник в Керчи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В День России в Керчи откроют бронзовый бюст Народного артиста СССР Василия Ланового.

Церемония открытия пройдет в рамках XXIV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», членом жюри которого многие годы был Лановой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Бюст Василию Лановому на День России будем устанавливать, – сообщила организатор фестиваля, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. – Бронзовый бюст, как почетному Гражданину города Керчь».

В этом году церемонию открытия «Боспорских агонов», которая пройдет на вершине горы Митридат, где находился Пританей античного города Пантикапей, берет на себя Свердловский театр эстрады. Впервые с помощью лазерного шоу и 3-D проекций будет воссоздан облик древнегреческого города, который является самым древним на территории современной России.

Боспорское царство, образованное объединением античных городов на обоих берегах Керченского пролива, тоже является древнейшим государственным образованием. Однако до сих пор Керчь не носит официального наименования самого древнего города в РФ, хотя насчитывает 27-вековую историю. Античному наследию посвящен фестиваль «Боспорские агоны», где в художественной, литературной, кинематографической форме продолжают традиции древней культуры.

В этом году благодаря поддержке общественной организации «Русское единство» возрождена спортивная страница фестиваля – «Малые олимпийские игры». Всего ожидается больше 1 тысячи участников, в том числе из-за рубежа, и около 3 тысяч зрителей.