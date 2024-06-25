Венецианская комиссия пожурила режим Санду: «Избирательная система Молдовы непрозрачна»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская комиссия за демократию через право, она же Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – опубликовала свое заключение о принятом парламентом Молдовы новом законе, разрешающем голосование по почте на предстоящих президентских выборах.

Принятый закон наделяет таким правом жителей всего нескольких стран: США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Консультативный орган указывает на непрозрачность и отсутствие контроля в изменениях Избирательного кодекса РМ:

«Венецианская комиссия отмечает частые изменения молдавской избирательной системы и отсутствие в ней прозрачности, что может повлиять на доверие граждан к избирательной системе, а также поспешный процесс принятия закона. Необходимо приложить все усилия для обеспечения надлежащего введения поправок», – отмечается в заключении комиссии.

Комиссия также подчеркивает, что «географический охват закона должен быть тщательно продуман, чтобы он не выглядел произвольным и не предоставлял необоснованное преимущество политическому большинству».

Выбор стран для голосования, сделанный правительством Молдовы, ориентирован на те государства, где особо высока поддержка правящей партии «Действие и солидарность». Поэтому такие страны, как Италия и Россия, были исключены, несмотря на проживание там наиболее крупных диаспор выходцев из Молдовы. Вопрос об исключении из голосования молдаван в Италии был поднят членом итальянского парламента от либеральной партии “Italia Viva” Наике Группиони, которая назвала молдавский закон о голосовании по почте нарушением международных стандартов.

Венецианская комиссия призывает Молдову принимать любые будущие поправки к избирательному законодательству на основании широкого общественного консенсуса и после обсуждения со всеми политическими силами, причём делать это задолго до выборов, дабы обеспечить доверие к избирательному процессу. Комиссия рекомендует расширить действие закона на все страны, «где голосование по почте безопасно и надежно».

Впрочем, следует ожидать, что Майя Санду и её партия подотрутся этим 13-страничным заключением, подобно листкам туалетной бумаги. У политического режима Молдовы куда более солидная крыша в лице США, особенно на фоне нарастающей конфронтации с Россией, когда для победы над противником хороши любые средства.