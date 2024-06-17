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Поскольку Венгрия сохранила каналы связи с Россией открытыми, она готова выступить посредником в переговорах с Москвой «для сохранения мира и дальнейшего развития человеческих жизней». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своей речи в ходе «Швейцарского мирного саммита», сообщает издание Hungary Today.

Сийярто подчеркнул, что он представляет соседнюю с Украиной страну, страну, которая почти два с половиной года живет в тени войны и поэтому напрямую столкнулась с гуманитарными последствиями войны. По его словам, в Венгрию из Украины прибыло более 1,3 миллиона беженцев, в том числе разлученных семей, без отцов и мужей.

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Глава венгерской дипломатии отметил, что украинские семьи, прибывающие в страну, будут иметь доступ к венгерскому здравоохранению и образованию. Сейчас в Венгрии около 1600 школ и детских садов, которые посещают дети из семей украинских беженцев. Он добавил, что венгерским работодателям, которые нанимают украинских беженцев, оказывается финансовая поддержка, а с момента начала войны сотни украинских детей получили летние лагеря.

«Это крупнейшая операция по оказанию гуманитарной помощи Венгрии, и она будет продолжаться столько, сколько необходимо», – заявил Сийярто.

По словам министра, в западной части Украины проживает около 150 тысяч венгров, поэтому в Венгрии хорошо осознают те страдания, которые украинским гражданам, в том числе венграм в Закарпатье, пришлось пережить за последние два с половиной года.

«Мы знаем, сколько их отправили на фронт, знаем, сколько погибло», — сказал он.

Венгрия, по словам Сийярто, последняя европейская страна, которая не разорвала связь с Российской Федерацией. Она сохраняет каналы связи открытыми и может вести переговоры с Россией.

«Для того, чтобы спасти детей, спасти семьи от распада, Венгрия готова сыграть свою роль. Пожалуйста, не считайте плохим то, что каналы коммуникации открыты», — сказал представитель Будапешта.

Венгрия стала одной из 81 стран-участников швейцарского «саммита мира», подписавшей антироссийскую декларацию, совместно со всем коллективным Западом.