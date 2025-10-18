Венгрия вновь обвиняет Польшу в поддержке террористов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжается дипломатическая пикировка между Варшавой и Будапештом, возмущение которого вызвала поддержка польским премьером украинца, подозреваемого в совершении теракта.

Напомним, что ранее Дональд Туск заявил, что не в интересах Варшаве выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов в Балтийском море гражданина Украины Владимира Журавлева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после это глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такая Европа, где премьеры поддерживают террористов, нам не нужна.

После того, суд в Варшаве отказал в экстрадиции украинца, он снова высказался по этом поводу.

«Это скандал: с точки зрения Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, ее можно взорвать. Они таким образом заранее «дали разрешение» на теракты в Европе. Польша не просто освободила, но еще и прославляет террориста. Вот до чего докатилось европейское верховенство права», – написал Сийярто в своем микроблоге.

Этот пост стал ответом польском министру иностранных дел Радославу Сикорскому, порадовавшемся решения варшавского суда.

«Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбардирует вашу страну, вы можете легитимно наносить ответные удары, чтобы подорвать способность агрессора финансировать войну. Это называется самообороной», –- цинично ответил Сикорский.

При этом он не стал говорить, что одним из собственников подорванного газопровода была одна из ведущих стран ЕС.