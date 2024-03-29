Ветеран спецслужб ПМР: «СБУ и ГУР – инструмент глобальной террористической антироссийской кампании Запада»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ и ГУР – это только подрядчики на европейском направлении в глобальной антироссийской диверсионно-террористической организации во главе с ЦРУ и МИ6, которая ведёт войну с Россией по всему миру.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил ветеран спецслужб Приднестровья, бывший депутат Верховного Совета ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Создана глобальная иерархизированная антироссийская диверсионно-террористическая организация, которая, несомненно, возглавляется и управляется спецслужбами Запада, в первую очередь, ЦРУ и MИ6, а у них уже на подхвате их субподрядчики. Это может быть ИГИЛ [запрещён в РФ], это могут быть какие-то диверсионные группы из Бангладеш, из Шри-Ланки, Северной Африки… и это, несомненно, ГУР и СБУ. ГУР и СБУ являются главными подрядчиками на европейском направлении», – сказал Соин.

Он указал, что в открытой прессе есть публикации, что и ЦРУ, и МИ6 имеют свои подразделения внутри СБУ, которые готовят диверсионно-террористические атаки.

При этом Соин не согласился с одним из мнений, что украинские спецслужбы могли выйти из-под контроля и провести теракт в Подмосковье самостоятельно.

«Мне кажется, будет не совсем правдой сказать, что СБУ и ГУР настолько самостоятельны, что берут и нагибают всех вокруг. Потому что они есть не причина – они есть следствие глобальной антироссийской кампании, которую проводит коллективный Запад. Для чего проводит? Для того, чтобы вернуть Россию в 90-е годы и снова превратить её в свой сырьевой придаток, то есть там есть очень глубокая экономическая мотивация. А чтобы это сделать, надо снести существующие политические элиты, поставить опять своих агентов во главе руководства страны и управлять ею, беспрепятственно качать отсюда всё за копейки», – объяснил бывший спецслужбист.

Он подчеркнул, что это лишь часть глобальной войны с Россией.

«Поэтому здесь без понимания того, что война с Россией ведётся не только с украинского направления, она ведётся и с кавказского, и с среднеазиатского направления, и с тихоокеанского направления. По сути, нам навязано противостояние по всему миру, и там ГУР с СБУ не могут этим заниматься. Но конкретно на европейском направлении, конечно, это главные активы и главные инструменты в проведении целой цепи диверсий и терактов», – заключил Соин.