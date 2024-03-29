Ветеран спецслужб ПМР: «СБУ и ГУР – инструмент глобальной террористической антироссийской кампании Запада»

Максим Столяров.  
29.03.2024 21:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 177
 
Великобритания, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, ЦРУ


СБУ и ГУР – это только подрядчики на европейском направлении в глобальной антироссийской диверсионно-террористической организации во главе с ЦРУ и МИ6, которая ведёт войну с Россией по всему миру.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил ветеран спецслужб Приднестровья, бывший депутат Верховного Совета ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ и ГУР – это только подрядчики на европейском направлении в глобальной антироссийской диверсионно-террористической...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Создана глобальная иерархизированная антироссийская диверсионно-террористическая организация, которая, несомненно, возглавляется и управляется спецслужбами Запада, в первую очередь, ЦРУ и MИ6, а у них уже на подхвате их субподрядчики. Это может быть ИГИЛ [запрещён в РФ], это могут быть какие-то диверсионные группы из Бангладеш, из Шри-Ланки, Северной Африки… и это, несомненно, ГУР и СБУ. ГУР и СБУ являются главными подрядчиками на европейском направлении», – сказал Соин.

Он указал, что в открытой прессе есть публикации, что и  ЦРУ, и МИ6 имеют свои подразделения внутри СБУ, которые готовят диверсионно-террористические атаки.

При этом Соин не согласился с одним из мнений, что украинские спецслужбы могли выйти из-под контроля и провести теракт в Подмосковье самостоятельно.

«Мне кажется, будет не совсем правдой сказать, что СБУ и ГУР настолько самостоятельны, что берут и нагибают всех вокруг. Потому что они есть не причина – они есть следствие глобальной антироссийской кампании, которую проводит коллективный Запад.

Для чего проводит? Для того, чтобы вернуть Россию в 90-е годы и снова превратить её в свой сырьевой придаток, то есть там есть очень глубокая экономическая мотивация. А чтобы это сделать, надо снести существующие политические элиты, поставить опять своих агентов во главе руководства страны и управлять ею, беспрепятственно качать отсюда всё за копейки», – объяснил бывший спецслужбист.

Он подчеркнул, что это лишь часть глобальной войны с Россией.

«Поэтому здесь без понимания того, что война с Россией ведётся не только с украинского направления, она ведётся и с кавказского, и с среднеазиатского направления, и с тихоокеанского направления. По сути, нам навязано противостояние по всему миру, и там ГУР с СБУ не могут этим заниматься.

Но конкретно на европейском направлении, конечно, это главные активы и главные инструменты в проведении целой цепи диверсий и терактов», – заключил Соин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть