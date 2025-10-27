Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СВО длится так долго, потому что России противостоят славяне, а не европейцы, легко сдававшие Гитлеру свои страны во время Второй мировой.

Об этом в беседе с бывшим аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам противостоит славянский народ. Я не склонен разделять людей, но могу сказать, что вряд ли бы в Европе кто-то бы так долго сопротивлялся, зная, как они это делали в 41 году. Кто-то за восемь дней, кто-то за две недели, кто-то за два месяца, но все сдали свои государства, лишь бы сохранить возможность пить вино и есть сыр. У нас другие, другие люди и другое отношение», – сказал Бабаков.

При этом российская армия ограничена в применении силы.