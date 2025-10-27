Вице-спикер Госдумы объяснил, почему СВО длится так долго

СВО длится так долго, потому что России противостоят славяне, а не европейцы, легко сдававшие Гитлеру свои страны во время Второй мировой.

Об этом в беседе с бывшим аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам противостоит славянский народ. Я не склонен разделять людей, но могу сказать, что вряд ли бы в Европе кто-то бы так долго сопротивлялся, зная, как они это делали в 41 году. Кто-то за восемь дней, кто-то за две недели, кто-то за два месяца, но все сдали свои государства, лишь бы сохранить возможность пить вино и есть сыр. У нас другие, другие люди и другое отношение», – сказал Бабаков.

При этом российская армия ограничена в применении силы.

«Наш президент всегда говорил, что поскольку мы воюем не с украинским народом, а с фашистской хунтой, которая управляет сегодня Украиной, то мы не можем себе позволить ни ковровых бомбардировок, ничего.

Мы не хотим жертв среди мирного населения, это означает, что мы точечно уничтожаем и продвигаемся. У нас нет цели кому-то доказывать свою правоту в этом вопросе

Поэтому надо смотреть на СВО, как на именно операцию. Хотя мы сегодня понимаем, что Запад уже своими поставками вооружений, инструкторами, да и физическим присутствием, информационным, к сожалению, включился в этот процесс. Нет только юридического оформления», – заявил Бабаков.

