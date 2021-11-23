Видный украинский националист назвал «угрозу вторжения России» технологией США

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Новости Украины

Периодически вбрасываемая в СМИ «угроза вторжения России» – инструмент США, при помощи которого американцы рассчитывают держать в узде Евросоюз, не допуская его сближения с Китаем и РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск украинский неонацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, само собой, игра Соединенных Штатов и Великобритании. Им нужно дрессировать, в том числе, Европейский союз, пугать его. Потому что Европейский союз – это очень недружественная структура, во-первых, это прямой экономический конкурент Соединенных Штатов, во-вторых, они все время выстебываются, в-третьих, они все время пытаются слиться в жарких объятиях с Российской Федерацией, со всеми врагами Соединенных Штатов, например Ираном и много кто даже Китая, хотя там сложнее отношения. И не хотят тратиться на НАТО. С ними что-то нужно делать, а угроза со стороны РФии – это лучшее, что может разбудить их здравый смысл», – заявил Корчинский.