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Находящиеся в зоне СВО российские войска ожидают наступления ВСУ для того, чтобы ударить всеми имеющими средствами по покинувшим укрытия укронацистам.

Об этом в эфире в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация примерно как перед Курской битвой, когда ждали, пока вылезут из окопов, а мы в это время ударим, используя преимущества в средствах воздушно-космического нападения. У нас сейчас нет такого радикального преимущества, которое бы позволило вести масштабные наступательные операции. Соотношение сил примерно, по численности военнослужащих, один к одному. Мы не можем создать численное преимущество и броситься в наступление», – сказал Подберезкин.

Он отметил, что украинская армия в любом случае оказывается перед угрозой полного уничтожения, и поэтому Киев старается оттягивать наступление.

«Для украинской стороны наступление жизненно важно, потому что они медленно теряют свои наиболее боеспособные части. Причём это таяние происходит хоть и медленно, но уверенно, и за последнее время превратилось в ситуацию, когда украинские Вооружённые силы поставлены на грань. Либо они будут дестабилизированы и просто развалятся под угрозой уничтожения, либо они ломанутся по двум-трём направлениям, и тогда будет нанесён удар ВКС, будет использована авиация, а также высокоточным оружием. Очень важно, чтобы они вылезли из окопов, и тогда будут уничтожены. Это, кстати, очень хорошо понимают и на Украине, и стараются максимально отложить дату, сконцентрировать свои мобильные части, чтобы быстро изменить направление главных ударов», – добавил эксперт.