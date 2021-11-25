Власти Ясиноватой: ВСУ обстреляли школу и сбросили бомбы

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Новости Украины

Утром 25 ноября подразделения вооружённых формирований Украины обстреляли жилые районы городов и посёлков ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на центр города с украинского беспилотника было сброшено три бомбы. Две из них взорвались.

В результате теракта был повреждён автомобиль.

В то же время украинские каратели устроили артобстрел школы в посёлке Красный Партизан к северу от Ясиноватой. Были повреждены окна и внутренние помещения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Один из командиров ополчения Донбасса в 2014 году Александр Ходаковский опубликовал фотографии с места теракта в Ясиноватой и раскритиковал давно неработающие Минские соглашения.

«Вчера прочитал отчёт за подписью Грызлова о результатах последнего заседания ТКГ. Для непосвященных – это акт имитации функционирования минского формата. Как и предыдущий, этот отчёт резюмировал полный отказ Украины от диалога за столом переговоров, но зато за пределами круглого стола Украина демонстрирует повышенную «разговорчивость», – написал Ходаковский.

Напомним, накануне украинские подразделения совершили попытку устроить теракт на окраине Донецка, однако беспилотник ВСУ был уничтожен местным жителем .