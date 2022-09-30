Во Львове отправился в Ад крымский религиозный экстремист и боевик

30.09.2022  19:19 (Мск)
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Львов, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Во Львове сегодня прошли похороны одного из организаторов признанного экстремистским нацбата им. Номана Челебиджихана и крымской ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Рустема Аблятифова. Его ликвидировали российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Херсонском направлении.

Эту «прискорбную новость» в своем телеграм-канале сообщил главарь экстремистского меджлиса рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове сегодня прошли похороны одного из организаторов признанного экстремистским нацбата им. Номана Челебиджихана...

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«Нас потрясла трагическая весть о гибели на Херсонском направлении в боях с лютым врагом 27 сентября 2022 года нашего соотечественника Рустема Аблятифова», – сообщил Чубаров.

По его словам, Аблятифов был историком, политологом, философом, который защитил докторскую диссертацию на тему: «Крымская диаспора Турции в процессе репатриации кырымлы на историческую Родину (в кон. 1980-х – нач. 2000-х годов)» и получил степень доктора философии.

Российские спецслужбы добавляют к этому организацию незаконных вооруженных формирований и руководство крымской ячейкой террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая провозгласила своей целью создание всеобщего мирового исламского государства (халифата), живущего по законам шариата. Происламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года. На Украине деятельность этой организации не пресекалась, поэтому после вхождения Крыма в состав РФ сторонники «Хизб ут-Тахрир» оказались вне закона.

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