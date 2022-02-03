Военный обозреватель: Предложенный США компромисс по Украине России не подходит

03.02.2022  11:38 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Москву не могут удовлетворить предложения Соединенных Штатов по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный обозреватель Антон Лавренев, давая оценку публикации в СМИ ответа на российское предложение о гарантиях взаимной безопасности.

Москву не могут удовлетворить предложения Соединенных Штатов по Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Никак не может удовлетворить Россию предложенный компромисс по Украине. В американском ответе сказано о неразмещении там на постоянной основе наземных ракетных комплексов и сухопутных войск с боевыми задачами. Но это оставляет полную свободу действия для отправки в соседнюю с нами страну мобильных комплексов с «учебными» миссиями на неопределенный период времени», – пишет Лавренев в «Известиях».

Он также обращает внимание, что США при этом выдвигают явно неприемлемое требование для России о «демилитаризации Крыма».

Как сообщал «ПолитНавигатор», США и НАТО по-разному ответили России, что следует из публикации в  испанской газете El Pais.

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