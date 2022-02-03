Военный обозреватель: Предложенный США компромисс по Украине России не подходит

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Новости Украины

Москву не могут удовлетворить предложения Соединенных Штатов по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный обозреватель Антон Лавренев, давая оценку публикации в СМИ ответа на российское предложение о гарантиях взаимной безопасности.

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«Никак не может удовлетворить Россию предложенный компромисс по Украине. В американском ответе сказано о неразмещении там на постоянной основе наземных ракетных комплексов и сухопутных войск с боевыми задачами. Но это оставляет полную свободу действия для отправки в соседнюю с нами страну мобильных комплексов с «учебными» миссиями на неопределенный период времени», – пишет Лавренев в «Известиях».

Он также обращает внимание, что США при этом выдвигают явно неприемлемое требование для России о «демилитаризации Крыма».

Как сообщал «ПолитНавигатор», США и НАТО по-разному ответили России, что следует из публикации в испанской газете El Pais.