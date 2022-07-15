Война дворцам. Дождемся ли мы ракет по украинским «Рублевкам»?

Новости Украины

Поймал в Сети такое мнение:

«Я смотрю очередные постприлетные кадры из Донецка. Русская девочка, ей оторвало ногу. Я смотрю кадры из Винницы. Русские люди. С оторванными ногами. Но я ни разу не видел кадры, на которых бы были киевские чиновники с оторванными ногами. Или львовские. Или любые другие украинские, но чиновники. В этом единственная ключевая проблема».

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Действительно, может как-то поменять что-то в этой консерватории? Скажем, чтобы сегодня сообщили о ракете, прилетевшей в дом Порошенко, а завтра о том, что оторвало ногу какому-нибудь Гончаренко или Ермаку. А послезавтра – что вместо Генштаба или Верховной рады в Киеве, или элитного поселка в Козине, где живут украинские министры и депутаты, осталась одна большая воронка.

А представляете, как быстро решили бы дело миром, если бы ракета попала по поезду с шольцами, макронами и прочими джонсонами, когда те везли бы в Киев очередную радостную весть о поставках оружия массового уничтожения, чтобы еще на месяц-другой продлить смертоубийства?

Вообще нынешние события – крайне благодатная почва для размышлений на тему «Мир хижинам – война дворцам». Потому что как-то оно так идет, что от боевых действий меньше всего страдают те, кто, собственно и довел дело до того, что дипломаты замолчали, дав слово ракетам.

Я уже не говорю о том, что масса украинских «випов» спокойно покидает пределы Незалежной, чтобы отсидеться в благополучных краях, в то время как миллионы обычных людей не могут покинуть страну, и заперты в ней, как в резервации. Не говорю о том, что детей украинской элиты не видно на мобилизационных пунктах и на передовой.

Да что там дети – их родители тоже в подавляющей своей массе не рискуют жизнями, а максимум – сделают красочное селфи с АК и в бронежилете, чтобы хвастаться потом перед социально-близкой сволочью. С этой же целью табунами записываются в тероборону в совершенно безопасных тыловых областях, куда редкая российская ракета долетает раз в три месяца.

Угрозы бить по «центрам принятия решений» давно превратились в несмешной анекдот. А от обстрелов страдают в основном, обычные штатские люди, которым не повезло оказаться рядом.

И можно сколько и угодно убеждать публику в том, что и центра принятия решений вовсе не там, где их могут достать российские «калибры» и пользы это никакой не принесет в военном смысле.

Но есть такая штука, как ощущение справедливости. Той самой, за которую стоит бороться. Так вот, показательные потери, жертвы и страдания среди элиты – это лучшая агитация за демилитаризацию. Как лучшая агитация за нейтральный статус – плохой пример того, что случается с теми, кто на свою беду влез в НАТО.

Говорят, что угрозы применения тактического ядерного оружия – это либо «пустое», то есть его никогда и ни при каких условиях не применять, либо это признак помешательства угрожающих. Мол, только ненормальный может говорить о таком в 21 веке. А ноги отрывать детям в 21 веке нормально?

Вообще, смысл «оружия сдерживания» не в том, что его никогда не применят, потому что побоятся. А именно в том, что при наступлении некоего «момента Х» это оружие все-таки заговорит. А заговорив, станет лучшим аргументом в пользу мира. В свое время уж на что гоноровой была милитаристская Япония, но после Хиросимы стала лучшим другом США.

И нет, это не призыв к бомбардировке Украины ТЯО. Это призыв к демонстрации Западу того, что в случае чего найдется рука, которая не дрогнет нажать на соответствующую кнопку. Потому что никакое ЯО ничего не стоит без наличия воли к его применению.

И главным оружием сдерживания является убежденность противника, что к нему непременно прилетит. Что не удастся ни договориться, ни откупиться, ни замылить еще каким-то образом.

Пока что мы видим примеры обратного. Противник раз за разом убеждается, что «если долго мучиться, что-нибудь получится». Что если тупо уйти в отказ и сидеть в подземелье до опупения, то за тебя непременно впишется ООН и Папа Римский, а там экстракшен и обмен. Что если до конца стоять на своем по поводу портов, пугая мир голодом, то рано или поздно случатся переговоры по разблокировпнию этих портов.

В общем, вы как хотите, но пока от военных действий больше страдает украинский народ, чем украинская верхушка, эта кровавая игра в солдатики может продолжаться до бесконечности. И потому что – не свое, не жалко. И потому что «пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки».

Бандеровцы, кстати, эту фишку хорошо просекли. Неслучайно на территориях, подконтрольных российской армии они терроризируют не обычных простых обывателей, а именно местную верхушку – чиновников и глав ВГА, начальников полиции и крупных бизнесменов, известных депутатов, перешедших на сторону России и ставших по версии Киева «коллаборационистами». То есть огонь идет не по площадям, а по штабам.

Нет, по площадям он тоже идет – и разорванные детские тела – тому свидетельство. Однако этот огонь – лишь фон. А основной упор сделан на деморализацию и террор в отношении верхов и элит.

Именно потому, кстати, так мало представителей украинской элиты перешло на сторону России. Потому что обоснованно боятся, а киевские ничуть не боятся.

Российская же тактика позволяет вражеской пропаганде демонизировать Россию за счет случайных гражданских жертв. И бесполезно объяснять, что жертвы – случайные. Об этом говорит хотя бы соотношение комбатантов и некомбатантов в общей статистике жертв этой военной операции. Весной, киевская администрация проболталась об общем количестве «жертв российских обстрелов» в украинской столице. Выяснилось, что всего погибло 262 человека, из которых только чуть более 60 – гражданские.

То есть удары действительно были прицельные и насколько это вообще возможно, высокоточные. Если бы было не так и палили бы без разбора, то гражданских жертв было бы в РАЗЫ больше, чем жертв в военной форме Просто потому что гражданских вообще больше и тут срабатывал бы эффект больших чисел.

А представьте, какой моральный эффект имело бы именно прицельное уничтожение украинских «випов». Ты только открыл рот, чтобы произнести хейтспич, а вместо тебя уже мокрое место. И пускай бы прятались, сидели в бункерах. Всяко лучше, чем, если в этих подземельях сидят обычные гражданские люди.