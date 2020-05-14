Восстановление Севастополя после Украины критически забуксовало

14.05.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Бесконечные скандалы вокруг срыва графиков строительства объектов и использования огромных денег, выделявшихся Россией в последние годы на восстановление Крыма после пребывания в составе Украины, могут привести к тому, что в условиях кризиса Москвой будет урезана федеральная целевая программа развития Севастополя.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экономический эксперт Алексей Яковлев. Из его слов следует, что провальная ситуация с выполнением ФЦП не изменилась и после замены губернатора Дмитрия Овсянникова на Михаила Развожаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яковлев отметил, что, несмотря на кризис, в начале мая президент Владимир Путин издал распоряжение, касающееся сохранения Херсонеса, строительства больницы на Северной стороне Севастополя, развития музеев.

«Фактически мы видим, что под эгидой президента на сегодня Крым даже в таких сложных условиях начавшегося кризиса экономического, все равно уделяется большое внимание развитию и Крыма, и Севастополя.

Но проблема-то в том, что ни Крым, ни особенно Севастополь не в состоянии освоить эти денежные средства. Мы же знаем, сколько миллиардов по предыдущему году, выполнение Федеральной целевой программы составило 39% от выделенного финансирования.

То есть, Севастополь не осваивает те денежные средства, которые выделены на развитие. А с приходом экономического кризиса этих средств будет все меньше и меньше.

У нас фактически последний шанс сделать наш город лучше за счет этих целевых федеральных денег. В следующем году их может уже не быть.

Даже в этом году, скорее всего, с учетом ситуации, федеральный бюджет будет подвергнут секвестру, то есть, уменьшению. Поэтому севастопольским властям и правительству города нужно приложить просто титанические усилия, чтобы финансирование было для пользы нашего города, для пользы Севастополя, чтобы оно было в полном объеме воплощено в конкретные объекты города», – заявил Яковлев.