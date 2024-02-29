«Возмущению нет предела»: Юлии Навальной всыпали на украинском ТВ

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 18:14
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Выступление Юлии Навальной в Европарламенте никуда не годится и не идет «в копилку» российским либералам, потому что она не сказала прямо о «нападении России на Украину».

Об этом в эфире подконтрольного Банковой 24 канала заявила пропагандистка Екатерина Соляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступление Юлии Навальной в Европарламенте никуда не годится и не идет «в копилку» российским...

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По словам Соляр, Навальная была недостаточно резка, сказав, что «Путин напал на соседнюю страну», но не обозначив, что это была Украина.

«Там ни слова не было про Украину, вот и все. На этом можно ставить точку. Потому что слова «Украина» в речи Юлии Навальной не прозвучало, не было ее там. Что это за мифическая «соседняя страна», на которую напал Путин? Может быть, она имела в виду Ичкерию, может, она имела в виду Молдову? Может, она имела в виду Грузию? Или, все-таки, она имела в виду Украину? На какую соседнюю страну напал Путин?!

Знатоки, внимание, вопрос – напишите мне, на какую соседнюю страну напал Путин, потому что русские либералы и так называемая оппозиция очень возмущены тем, что ни один украинский канал не показал выступление Юлии Навальной в Европарламенте – вот такие мы неблагодарные. Нам нужно бороться с Путиным, а мы не поддерживаем либералов…

А чего либералы не поддерживают нас, вот в чем вопрос? Почему Юлия Навальная, которая вышла говорить на Европарламенте свою речь, не начала ее с того, что если вы хотите действительно одержать верх над Путиным, дайте оружие Украине?», – негодовала Соляр.

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