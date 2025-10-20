Возрождение СССР переполошило СБУ

Игорь.  
20.10.2025 15:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


На Украине продолжаются политические репрессии в отношении тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу.

Так, сегодня СБУ отчиталась, что задержала восемь человек, которые якобы планировали возродить СССР.

На Украине продолжаются политические репрессии в отношении тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Так,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«СБУ и Нацполиция разоблачили 8 приспешников России, которые по заданию врага собирались «возродить» СССР в Украине. Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине за счет создания неокоммунистических ячеек в 8 регионах нашего государства.

По результатам комплексных мероприятий разоблачены восемь приспешников рашистов в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Задача этих фигурантов состояла в том, чтобы создать ячейки сторонников Советского Союза в своих областях и в дальнейшем использовать это ядро ​​для расшатывания ситуации на местах», – говорится в сообщении.

Утверждается, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга, создали свои тг-каналы «через которые подыскивали единомышленников вступить в так называемый «оргкомитет УССР».

«Также с помощью онлайн-платформ их администраторы распространяли советскую символику, агитировали создание партийных «ячеек» и призывали игнорировать украинское законодательство. Как установило расследование, фигуранты оказались идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины», – добавил в СБУ.

По всей видимости, речь идет о сторонниках коммунистической идеологии, из которых украинская охранка сделала страшных заговорщиков.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить