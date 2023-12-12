«Время рассчитали точно» – Сапоньков рассказал, когда ждать террористической активности Киева

Громких терактов или каких-то медийных побед на фронте со стороны Украины стоит ждать за месяц до выборов президента России. Этого времени достаточно, чтобы раздуть пиар-кампанию вокруг какого-нибудь факта, и не хватит, чтобы сдуть информационный пузырь несоразмерности.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них террористические акты идут по плану. Понятно, что всё это дело руководством Украины согласовано с Западом, которое на прямом управлении фактически находится, по крайней мере спецслужбы, так точно. И вот, недавно на Байкало-Амурской магистрали были теракты, о них уже заявили, и уже ГУР признал, что убийство Кивы это было их рук дело. То есть они постоянно производят теракты даже вот – не считая обстрелы наших приграничных деревень, инфраструктуры, захода на нашу территорию диверсионных групп, которые тоже регулярно отлавливают и уничтожают», – отметил он.

Поэтому, по словам военкора, ВСУ действуют по утвержденному графику и планам, поскольку, очевидно, считают эффективной такую террористическую деятельность. Понятно, что Запад и американские спецслужбы от этого дистанцируются, но ни у кого не вызывает сомнений, что это с ними согласовано и основывается на их развединформации.

«По поводу того, что может быть перед нашими выборами президента. Могут попробовать что-то такое резонансное. То есть основной их посыл будет – продемонстрировать российскому обществу, как они это видят, что российская власть не управляет какой-то такой внутренней безопасностью. Может быть, это что-то на нефтепроводах, может быть, что-то связанное с социальными объектами. Видимо, что-то приграничное такое, чтобы действиями именно украинских диверсантов и украинских спецслужб. Ну, конечно, для российского избирателя наиболее такая нервная и чувствительная тема – это только поражение и неудачи на фронте. То есть, на мой взгляд, они попробуют организовать именно что-то в этом направлении. Потому что на теракты наш российский, русский человек не особо чувствителен. Его трудно удивить, после того, что мы уже видели за всю историю существования нашей страны. А именно неудачи на фронте могут так или иначе поднять какую-то такую волну. Не в плане, что кто-то там на улицы выйдет, а просто хотя бы начнут говорить, что, скажем так, способно испортить нам праздник выборов или оставит такой негатив. Им для этого где-то нужно будет около месяца, чтобы это начать, достигнуть каких-то успехов – и дальше медийно всё это дело, как они любят, с поднятием фагов распиарить. А мы в течение этого месяца не успеем вовремя отреагировать и купировать. Вот этого стоит от них ожидать», – считает Сапоньков.