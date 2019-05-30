30.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Сюжет дня, Украина
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Все пойдёте под суд за Донбасс! – украинский политик обратился к АТОшникам

Озвученные накануне в Киеве признания незаконности начала т.н. АТО подтверждают то, о чем пять лет говорили противники Евромайдана, предупреждая украинских солдат о том, что им угрожает уголовная ответственность за участие в карательной армейской операции против мирного населения Донбасса.

Об этом говорится в видеообращении экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, который неоднократно призывал своих земляков из Херсонской области бойкотировать участие в АТО.

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«Уже появляются факты. Порошенко, Турчинов – военные преступники. Вас они же будут и сдавать», – предупредил политик рядовых военных, многие из которых, несмотря на все предостережения, записывались в каратели, надеясь на получение довольствия в условиях безработицы.

«Все, кто побывал на Донбассе, кто убивал мирных жителей, – им придется нести ответственность. Все те награды из кровавых рук Порошенко, Турчинова, Гройсмана, Яценюка, кровавого парламента – нелегитимные, незаконные, так как вы нарушили Конституцию – направили оружие против собственного народа. Вам придется отвечать. В Донбассе уже состоялся трибунал. Вы пойдете под народный суд», – сказал Журавко.

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