Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Украина

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещённое оружие


Солдаты украинской армии из гранатомётов обстреляли сотрудников международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-службе ВС ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, обстрел вёлся с целью скрыть запрещенное Минскими соглашениями тяжелое оружие в районе подконтрольного Киеву Золотого.

«Очередной случай произошел 20 мая, когда сотрудники Миссии подъехали к блокпосту на участке разведения в районе населенного пункта Золотое, где военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью сокрытия запрещенного вооружения, находящегося в указанном районе, произвели выстрел из гранатомета», – рассказали в ведомстве

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