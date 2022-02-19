ВСУ открыли огонь по военкорам, снимавшим репортаж о разрушениях после украинского обстрела

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Диверсанты «Правого сектора» взорвали трансформатор, в результате чего была остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка Донецкой Народной Республики.

«В результате диверсии остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что создало угрозу водоснабжению пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более сорока населенных пунктов», – сообщило оборонное ведомство ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Прибывшие на место военкоры в ходе съёмок сюжета об инциденте попали под обстрел. Во время записи начали раздаваться автоматные очереди.

«В небе работал беспилотник. Не исключено, что ВСУ, зафиксировав приезд журналистов, решили таким образом помешать освещению событий», – комментирует опубликованный видеоролик репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Также военкор опубликовал кадры взрыва объекта инфраструктуры.