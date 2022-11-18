ВСУ потеряли все запасы переданных союзниками танков – Березовец 

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Новости Украины

Продвижение в вопросе передачи Украине современных танков, тему которых подняли на «Рамштайн 7», свидетельствуют о том, что у ВСУ не осталось бронетехники, переданной странами Восточной Европы.

Об этом в своём видеоблоге заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как стало известно, военное руководство США, Нидерландов и Чехии заявило о том, что они работают над проектом предоставления Украине современных танков, это не танков российского или советского производства.

Ллойд Остин на заседании консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн заявил, что мы понимаем роль собрания этой контактной группы. 7 стран уже передали обещанное оборудование, в то же время США, Нидерланды и Чехия работают вместе над передачей украинцам современные танки, следующий пакет оборонной помощи уже обсуждается в США.

Причина почему союзники заговорили о пакете военной помощи, которая обещает современные танки, банальна – танков советского или российского производства в распоряжении союзников уже не осталось. Соответственно нужно передавать танки», – сказал эксперт.

«Будут ли это «Абрамсы», что маловероятно, или другие версии танков, производимых союзниками, те же самые немецкие «Леопарды», это уже не суть важно. Факт остаётся в том, что уже выгребли из запасов союзники всё, что у них было – и модернизированные «Громы» польского производства, то есть всё. Фактически и Македония, и Чехия, всё, что у них было, их версии модернизированных российских, советских танков, всё уже Украине было полностью передано. И вот сейчас они стоят перед лицом того, что Украине нужна новая броня», – заявил Березовец.