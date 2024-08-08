ВСУ смогут бросить в Курскую область 5-7 батальонов дополнительно

Елена Острякова.  
08.08.2024 16:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Атака ВСУ на Курск – это попытка продемонстрировать «сохраняющуюся боеспособность на фоне начавшегося распада».

Об этом директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака ВСУ на Курск – это попытка продемонстрировать «сохраняющуюся боеспособность на фоне начавшегося распада»....

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«В данном случае это одна из группировок. Удалось собрать ограниченный контингент. Я думаю, что кроме этой бригады они смогут бросить еще несколько батальонов, которые им удалось собрать и сконцентрировать.

Неслучайно ВКС и фронтовая авиация России наносила удары по внешней фронтовой зоне. Что там удалось сконцентрировать, мы увидим сегодня. Я думаю, 5-7 батальонов им удастся туда подбросить», – сказал Подберезкин.

Ему действия ВСУ напоминают судорожные попытки Вермахта атаковать весной 1945 года.

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