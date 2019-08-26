ВСУ за выходные понесли серьезные потери

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

За последние сутки в Донбассе несколько украинских военных получили ранения. Еще один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-служба штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении.

По информации украинского пропагандиста Юрия Бутусов, погибший был боевиком батальона «Айдар».

«Пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона «Айдар» – позывной «Тихий». Ему было всего 25 лет», – сообщил пропагандист на своей странице в «Facebook», уточнив, что айдаровец погиб в ходе обстрела из пулемёта или работы снайпера.

Также Бутусов сообщил о смерти под Волновахой украинского морского пехотинца из 35-й бригады ВСУ.

«Причина смерти – пулевое ранение, согласно официальному заключению – небоевые потери», – добавил он.

Кроме того, в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР уточнили обстоятельства гибели морпеха, констатировав факт суицида.

«Находясь в патруле в населённом пункте Волноваха, отлучился с маршрута и застрелился 20-летний боевик Собко В.О. Проведенным служебным расследованием установлено, что боевик застрелился из-за неразделенной любви», – отметили в оборонном ведомстве ДНР.