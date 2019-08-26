26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ за выходные понесли серьезные потери

За последние сутки в Донбассе несколько украинских военных получили ранения. Еще один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-служба штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении.

По информации украинского пропагандиста Юрия Бутусов, погибший был боевиком батальона «Айдар».

«Пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона «Айдар» – позывной «Тихий». Ему было всего 25 лет», – сообщил пропагандист на своей странице в «Facebook», уточнив, что айдаровец погиб в ходе обстрела из пулемёта или работы снайпера.

Также Бутусов сообщил о смерти под Волновахой украинского морского пехотинца из 35-й бригады ВСУ.

«Причина смерти – пулевое ранение, согласно официальному заключению – небоевые потери», – добавил он.

Кроме того, в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР уточнили обстоятельства гибели морпеха, констатировав факт суицида.

«Находясь в патруле в населённом пункте Волноваха, отлучился с маршрута и застрелился 20-летний боевик Собко В.О. Проведенным служебным расследованием установлено, что боевик застрелился из-за неразделенной любви», – отметили в оборонном ведомстве ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть