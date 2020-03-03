03.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Галичина, Преследования журналистов, Украина
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Выпущенная из тюрьмы журналистка Елена Бойко записала обращение


Выпущенная из тюрьмы под залог журналистка Елена Бойко записала обращение. Она поблагодарила всех, кто собирал деньги для освобождения, и пообещала записать подробный рассказ ближе к 8 марта.

Бойко была депортирована из России за нарушение миграционного законодательства, после чего сразу на границе арестована СБУ. После освобождения под залог ей предстоит продолжение судебного процесса по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины.

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