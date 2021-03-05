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05.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Вывод войск ВСУ из Донбасса обернётся катастрофой для Украины

Новости Украины

Украинская военная группировка, задействованная в карательной операции на Донбассе, в случае ухода с позиций пустится в тотальное мародёрство, к которому солдаты привыкли в зоне «ООС», или же устроит вооружённый майдан в украинской столице.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев live» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты отведешь войска (ВСУ – ред.), то они повернутся на Киев, условно говоря, на Киев. Они пойдут грабить внутри, не в зоне ООС, где они понимают, что они грабят русских, потенциальных москалей, потенциальных граждан России, где все-таки особый чрезвычайный режим нахождения войск.

Но, если ты их отведешь в Днепропетровскую область, они начнут грабить Днепропетровскую область, пить там, насиловать, наркотики употреблять, всё, что делают отведенные войска и нераспущенные. Это в мягкой форме», – заявил Куликов.

В жёсткой же форме, по его словам, будет, когда украинские боевики устроят демонстрацию в центре Киева с дальнейшей блокадой Администрации президента.

«Поэтому отвести войска никак нельзя. И вообще, кода они не воюют, им приходят в голову всякие мысли», – объяснил политолог логику офиса Владимира Зеленского.


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