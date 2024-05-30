Взяли под козырёк: европейские колонии США заняли единую антироссийскую позицию – французский юрист

Максим Столяров.  
30.05.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Франция и Германия имеют общую антироссийскую позицию продиктованную Вашингтоном, и пытаются затащить в противостояние другие европейские страны .

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил французский политолог и юрист Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция и Германия имеют общую антироссийскую позицию продиктованную Вашингтоном, и пытаются затащить в противостояние...

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«Франции и Германии надо затащить за собой остальные страны для помощи Украине. Но поскольку и так экономическая и социальная ситуация в кризисе в европейских странах, это очень сложно. И многие не хотят. Мы это видим в Италии, в Испании, они не очень спешат. С чем-то они соглашаются, но не хотят отправлять на Украину ракеты большой дальности», – сказала Беше-Головко.

«А Франция хочет идти дальше – и усугублять этот конфликт. Германия тоже хочет по-своему. И между ними просто разногласия в деталях, потому что в целом они отказались от суверенитета и поддерживают Украину.

Но даже у колоний есть пространство для манёвра. Они что-то могут решать, что-то не могут. Вот они обсуждают мелкие тактические решения, которые они могут принять, когда все стратегические решения в любом случае уже приняты», – добавила юрист.

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