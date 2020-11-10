Взяточник из Бахчисарайского военкомата отправляется за решетку

10.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший начальник отделения военного комиссариата Бахчисарайского района приговорен к 4,8 годам колонии за получение взяток от призывников.

Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что с 2017 по 2018 годы комиссар «отмазал» от службы в армии не менее 30 призывников, получив за это в общей сложности около двух миллионов рублей.

«Начальник отделения давал указания своему помощнику, который не был осведомлен о преступных действиях начальника, о внесении недостоверных данных в личные дела определенных призывников об их ограниченной годности к прохождению военной службы, а также подготовке иных документов об освобождении их от призыва на военную службу и зачислении в запас. Указания начальника выполнялись подчиненным.

Вследствие цепочки действий, установленные следствием призывники, годные по состоянию здоровья к прохождению военной службы, не имеющие законных оснований для освобождения от призыва на военную службу, были незаконно освобождены от призыва в Вооруженные Силы РФ», – говорится в сообщении.

Бахчисарайский райсуд вынес приговор по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», осудив бывшего комиссара на 4 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Украина обвинила Россию в нарушении международного гуманитарного права и преступлениях против человечности из-за военного призыва в Крыму.

По данным представителя работающей на западные гранты «Крымской правозащитной группы» Ольги Скрипник, за шесть лет нахождения в составе России порядка 25 тысяч крымчан прошли службу в российской армии, а за уклонение от этого уголовные дела были возбуждены в отношении 135 жителей полуострова.