«Я, крымчанка, дочь офицера…»: В заукраинский блуд затащат ещё больше стран
Помимо самолётной и танковой, страны Запада планируют создать для Украины «IT-коалицию», куда войдут даже те государства, которые по политическим или иным соображениям не поставляют Киеву летальное оружие.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша была инициатива, и её подхватили и взяли на себя лидерство Эстония и Люксембург, два министра выступали, о создании (сейчас это только задумка) в рамках Рамштайн-клуба IT-коалиция. То есть все понимают, что нужно усиливать с точки зрения безопасности и обороны наши способности и в сфере IT, киберзащиты и так далее.
Кстати, это возможность присоединиться некоторым странам, которые по определённым политическим причинам и соображениям не могут присоединиться к коалиции, которая предоставляет летальное оружие, но точно могут присоединиться к IT-коалиции в рамках Рамштайна.
Напомню, что в рамках Рамштайна больше стран, чем в НАТО, больше, чем 31 страна. Поэтому можно утверждать, что самолётная коалиция создана, танковая подтверждена и развивается и будет создана IT-коалиция», – рассказал Резников.
Спасибо!
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