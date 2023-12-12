«Я не знаю, сколько пригодных F-16 сможем передать Украине» – министр обороны Норвегии

Вадим Москаленко.  
12.12.2023 21:20
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Нидерланды помогают с обучением украинских пилотов и в скором времени собираются отправить часть устаревших самолётов F-16 на помощь бандеровцам.

Об этом выступая в Британском адмиралтействе в присутствии командующего ВМСУ Алексея Неижпапы заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нидерланды помогают с обучением украинских пилотов и в скором времени собираются отправить часть устаревших...

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«Мы больше не используем F-16 в Вооружённых силах Норвегии. Сейчас мы продаём часть из них Румынии. Первые три были доставлены пару недель назад, и мы будем продолжать поставки.

Но мы также являемся частью коалиции по предоставлению F-16 Украине. И пока мы разговариваем, в Дании проходит учебная миссия. Эту коалицию возглавляют США, Дания и Нидерланды. И мы направляем туда инструкторов для украинских пилотов и техников. А после Нового года мы также будем оказывать помощь украинским пилотам», – обещал он.

«А после мы будем работать над тем, чтобы передать самолёты Украине.

Я пока не могу назвать точного количества самолётов: мы должны убедиться в их пригодности. Но мы отправим часть F-16 на Украину», – обнадежил министр.

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