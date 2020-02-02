Яков Кедми: России нужно делать ставку на силу в конфликте с Западом

02.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад будет продолжать попытки переписывать историю Второй мировой войны до тех пор, пока российская власть не проявит силу воли и жесткость в борьбе с русофобией и отстаивании исторической правды.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все развивается естественно. У России была иллюзия, что мир изменился. Но он не изменился. Те самые причины, которые привели ко Второй мировой, к Великой Отечественной войне, когда весь Запад, вся Европа шла войной на Россию и Советский Союз, это было естественное развитие.

Да, произошла у них осечка, не удалось, и временно, считаясь с силой Советского Союза, с Победой, это естественное состояние было заторможено. А дальше Советский Союз перестал быть той силой, которой был, он вообще перестал существовать, и Европа вернулась к своему естественному состоянию – «На Восток». Теперь вся Европа пытается идти против России. Мешает Россия своим существованием Европе, так же, как в 19 и 18 веке.

Россия всегда мешала Европе. И чем она была больше, тем больше были антироссийские и русофобские настроения. Это останавливала только сила России.

Когда было состояние, как сказал канцлер Безбородько, что «без разрешения России ни одна пушка в Европе не стреляет», тогда была другая Россия, тогда соотношение сил было другое.

Вообще западная идеология и политика построена так – слабого рвут на части, слабого надо забрать и под себя подмять, и не важно, под каким предлогом: «во имя установления истинной веры, во имя установления нового порядка или во время борьбы за демократию». Называйте как угодно, то же самое прикрывает то, что было.

А были иллюзии и советском руководстве, и в российском руководстве, что это уже в прошлом. Нет, это не в прошлом, это естество современной европейской цивилизации, и только одно её может остановить – сила, как это было в истории, другого ничего. Переубеждать только силой. А пока вы будете слабыми – это будет», – отметил эксперт.

Напомним, ранее в ходе визита в Польшу украинский президент Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к организации Холокоста наравне с гитлеровской Германией.