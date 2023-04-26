За два дня группировка ВСУ на Краснолиманском направлении потеряла боеспособносоть

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Российская армия наносит регулярные удары по скоплениям живой силы противника, не давая ВСУ собраться в мощную группировку для начала наступления.

Об этом в эфире в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрнаступления нужно ждать на всех направлениях. Мы должны быть готовы на абсолютно всех участках местности. Сейчас противник пытается нас запутать, замылить глаза нашим разведорганам. Он вбрасывает в информационное пространство абсолютно разные инфоповоды что будут наступать то на Азовском направлении, то на Херсонском. То есть, они постоянно пытаются распылить наше внимание», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что при этом российская армия старается не допустить наступления ВСУ, регулярно нанося удары по местам скопления противника и не давая им собраться в ударный кулак.

«То, что они будут наступать, это однозначно. Других вариантов у них нет, им надо отрабатывать те деньги и материально-технические средства, которые вливаются на территорию Украины, и показать хоть какие-то результаты.

Но будут ли эти результаты, и будет ли это контрнаступление, зависит не только от украинских боевиков, но и от наших командующих на местах. Они работают на то, чтобы этого контрнаступления не состоялось. Постоянно наносятся удары по местам скопления, по складам, по тем боевикам, которые находятся в ППД. Это всё затрудняет украинской верхушке сделать какое-то контрнаступление, потому что только, вроде, накопили какие-то силы, а тут раз, и половину мы уже подстригли. Два-три дня назад на Краснолиманском направлении была довольно неплохая группировка, они вполне могли осуществить какие-то действия наступательного характера. Но за последние два дня работают по этим местам скопления, складам ГСМ и РАВ. И ту группировку, которую они создали, они использовать уже не могут», – добавил офицер.