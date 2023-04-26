За два дня группировка ВСУ на Краснолиманском направлении потеряла боеспособносоть

Владимир Гладков.  
26.04.2023 17:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1375
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия наносит регулярные удары по скоплениям живой силы противника, не давая ВСУ собраться в мощную группировку для начала наступления.

Об этом в эфире в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия наносит регулярные удары по скоплениям живой силы противника, не давая ВСУ собраться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Контрнаступления нужно ждать на всех направлениях. Мы должны быть готовы на абсолютно всех участках местности. Сейчас противник пытается нас запутать, замылить глаза нашим разведорганам.

Он вбрасывает в информационное пространство абсолютно разные инфоповоды что будут наступать то на Азовском направлении, то на Херсонском. То есть, они постоянно пытаются распылить наше внимание», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что при этом российская армия старается не допустить наступления ВСУ, регулярно нанося удары по местам скопления противника и не давая им собраться в ударный кулак.

«То, что они будут наступать, это однозначно. Других вариантов у них нет, им надо отрабатывать те деньги и материально-технические средства, которые вливаются на территорию Украины, и показать хоть какие-то результаты.

Но будут ли эти результаты, и будет ли это контрнаступление, зависит не только от украинских боевиков, но и от наших командующих на местах. Они работают на то, чтобы этого контрнаступления не состоялось.

Постоянно наносятся удары по местам скопления, по складам, по тем боевикам, которые находятся в ППД. Это всё затрудняет украинской верхушке сделать какое-то контрнаступление, потому что только, вроде, накопили какие-то силы, а тут раз, и половину мы уже подстригли.

Два-три дня назад на Краснолиманском направлении была довольно неплохая группировка, они вполне могли осуществить какие-то действия наступательного характера. Но за последние два дня работают по этим местам скопления, складам ГСМ и РАВ. И ту группировку, которую они создали, они использовать уже не могут», – добавил офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть