«За нас только Литва»: США и ЕС передумали «убивать» Россию – Климкин

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на желания Киева, Россия успешно достраивает «Северный поток-2», и ни Европа, ни США не собираются вводить против неё новые жесткие санкции.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно «Северного потока-2» – эту битву мы проиграли сто процентов. Но войну за это мы пока что не проиграли. Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как – ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически.

Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, это сто процентов, при этом в любой стране, может быть в Литве, на что-то готовы, а в ЕС – нет», – сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что у Вашингтона также нет большого желания вводить санкции против России, чтобы лишиться экспорта.

«Есть ли на самом деле желание у США идти вперёд? Есть, если они решат, что с Россией они не смогут договориться, а если они договорятся, то они будут идти постепенно, поэтому там тоже есть много людей, которые не хотят бить по экспорту, а это на самом деле работает больше всего», – переживает Климкин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что «Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить газохранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что Украину зимой ждут большие проблемы с газом.