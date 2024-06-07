За полтора месяца ВКС РФ уничтожили 50% остававшейся на Украине генерации – Харченко

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С апреля 2024 года российская армия сменила тактику, и начала наносить более сфокусированные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно чётко разделить стратегию [ВКС России] на две части – то, что было до 20 апреля 2024 года, и то, что было после. До того они фокусировались на объектах высоковольтных сетей, и наносили широкие удары по генерации, одновременно выцеливая множество объектов. Но в целом они большого успеха не имели. Они поняли это, и сменили тактику. Наше счастье, что этого не произошло на несколько месяцев раньше, это заняло у них время. И после 20 апреля этого года, они начали наносить очень сфокусированные и мощные удары, большим количеством ракет, по отдельным объектам генерации», – сказал Харченко.

«Такие массированные удары пробивали защиту, тем более Украина была в большом дефиците средств ПВО, потому что была задержка в поставках. И в результате эти удары были успешными, они уничтожили нам 50% генерации, которая была доступна до 20 апреля этого года. То есть, половины генерации не стало. Хотя и было в обрез, мы прошли эту зиму с импортом электроэнергии. Но в принципе, мы балансировали между необходимостью ограничением потребителей и наличием электроэнергии. А когда нам уничтожили 50% той генерации, которая была доступна – мы сейчас в очень сложной ситуации», – подытожил эксперт.