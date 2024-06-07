За полтора месяца ВКС РФ уничтожили 50% остававшейся на Украине генерации – Харченко

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 234
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


С апреля 2024 года российская армия сменила тактику, и начала наносить более сфокусированные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С апреля 2024 года российская армия сменила тактику, и начала наносить более сфокусированные удары...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Можно чётко разделить стратегию [ВКС России] на две части – то, что было до 20 апреля 2024 года, и то, что было после. До того они фокусировались на объектах высоковольтных сетей, и наносили широкие удары по генерации, одновременно выцеливая множество объектов. Но в целом они большого успеха не имели.

Они поняли это, и сменили тактику. Наше счастье, что этого не произошло на несколько месяцев раньше, это заняло у них время. И после 20 апреля этого года, они начали наносить очень сфокусированные и мощные удары, большим количеством ракет, по отдельным объектам генерации», – сказал Харченко.

«Такие массированные удары пробивали защиту, тем более Украина была в большом дефиците средств ПВО, потому что была задержка в поставках. И в результате эти удары были успешными, они уничтожили нам 50% генерации, которая была доступна до 20 апреля этого года.

То есть, половины генерации не стало. Хотя и было в обрез, мы прошли эту зиму с импортом электроэнергии. Но в принципе, мы балансировали между необходимостью ограничением потребителей и наличием электроэнергии. А когда нам уничтожили 50% той генерации, которая была доступна – мы сейчас в очень сложной ситуации», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть