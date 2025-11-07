За порогом образовательного процесса мова игнорируется подростками – укро-исследование

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 369
 
Дзен, Мова, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Русский язык остается популярным среди украинских подростков.

Такие данные озвучены на презентации мониторингового исследования Украинского кризисного медиацентра, где представили данные по использованию языка в украинских школах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский язык остается популярным среди украинских подростков. Такие данные озвучены на презентации мониторингового исследования...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Исследование показало, что несмотря на доминирование украинского языка в образовательном процессе со стороны учителей, наблюдается негативная тенденция в общении на государственном языке среди учащихся и учениц.

Только 34% учеников общаются исключительно на украинском языке с одноклассниками на уроках. Каждый 10-й общается только или преимущественно на русском. 22% на украинском и русском одинаково. Во время перерывов 30% общаются только или преимущественно на русском, 29% на украинском и на русском одинаково», – представила данные ведущая.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом, доля учеников, использующих только мову в общении со сверстниками, уменьшилась на 3% во время уроков и на 10% во время перерывов.

«По результатам опроса учеников, на 7% уменьшилась доля учителей, общающихся с учащимися во время перерывов на государственном языке… За пределами образовательного процесса доминирует русскоязычная и двуязычная среда. Дома общаются только на украинском языке 29% учащихся – это на 4% меньше, чем за предыдущий год.

В кругу друзей вне школы общается только на украинском еще меньше учеников – 19%, на 7% меньше, чем в прошлом», – говорится в презентации.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить