За порогом образовательного процесса мова игнорируется подростками – укро-исследование
Русский язык остается популярным среди украинских подростков.
Такие данные озвучены на презентации мониторингового исследования Украинского кризисного медиацентра, где представили данные по использованию языка в украинских школах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Исследование показало, что несмотря на доминирование украинского языка в образовательном процессе со стороны учителей, наблюдается негативная тенденция в общении на государственном языке среди учащихся и учениц.
Только 34% учеников общаются исключительно на украинском языке с одноклассниками на уроках. Каждый 10-й общается только или преимущественно на русском. 22% на украинском и русском одинаково. Во время перерывов 30% общаются только или преимущественно на русском, 29% на украинском и на русском одинаково», – представила данные ведущая.
По ее словам, по сравнению с прошлым годом, доля учеников, использующих только мову в общении со сверстниками, уменьшилась на 3% во время уроков и на 10% во время перерывов.
«По результатам опроса учеников, на 7% уменьшилась доля учителей, общающихся с учащимися во время перерывов на государственном языке… За пределами образовательного процесса доминирует русскоязычная и двуязычная среда. Дома общаются только на украинском языке 29% учащихся – это на 4% меньше, чем за предыдущий год.
В кругу друзей вне школы общается только на украинском еще меньше учеников – 19%, на 7% меньше, чем в прошлом», – говорится в презентации.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: