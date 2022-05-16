«За российско-украинскую границу переживаний особых нет» – военкор

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Новости Украины

Российская армия на Украине проводит не только военную спецоперацию по уничтожению ВСУ, но и участвует в зачистках криминальных элементов на освобождённых территориях, выбивая из этих районов царящие все 30 лет «незалежности» 90-е.

Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки прорваться к границе имеют место, частично они даже вышли. Но их выбивают, производится огневое поражение. Воздух прикрывается средствами ПВО, работает артиллерия. Туда переброшены дополнительные силы. Всё, что касается села, которое выходит к границе Северского Донца, сейчас там идёт бой, оттуда их выбивают. Поводов для переживаний особых нет. Всё это делается для того, чтобы отвлечь наши основные силы и средства, которые сейчас продвигаются в сторону Изюма для разгрома Донбасской группировки – основной на территории ДНР, ЛНР» – рассказал Журавлёв.

Он добавил, что российская армия занимается не только освобождением Украины, но и очищением освобождённых территорий от криминальных элементов

«Сейчас на освобожденных территориях Харьковской области проводится тыловая, не менее важная работа. Есть фронт, а есть и тылы. Что касается таких городов, как Купянск, Волчанск, там происходят зачистки криминальных элементов. Ездил на несколько выездов. Там разгромили очень мощные ОПГ, которые работали десятки лет на этих территориях, которые обкладывали данью местных фермеров», – сообщил военкор.

«Не только идёт военная работа по освобождению территорий, но и внутренняя гуманитарная по очистке. Надо понимать, что 30 лет ОПГ расцветали, там 90-е не прекращались. Правоохранительные органы Украины и СБУ крышевали это дело. И сейчас, когда туда зашла Россия, борьба началась очень жёсткая», – констатировал Журавлёв.