За Северодонецком и Лисичанском падёт весь Донбасс – украинские эксперты

25.05.2022  21:47 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После того как российские войска освободят бывшую Луганскую область Украины, они пойдут на Артёмовск, чтобы окружить оставшиеся подразделения ВСУ на Донбассе.

Об этом говорили участники эфира существующего на американские гранты «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того как российские войска освободят бывшую Луганскую область Украины, они пойдут на Артёмовск,...

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«Военные говорят о том, что сообщения между Бахмутом (Артёмовск – ред.) и Лисичанском уже нет. Но это отдельные военные, я не могу сказать, что это объективная информация. Зачем российским войскам нужен Бахмут? Это серьёзный транспортный узел, и если Бахмут падёт, то группировка ООС на Донбассе будет окружена.

Я хочу сказать, что волонтёр, которая помогает в госпитале ухаживать за раненными, она сказала так – даже раненные военные говорят о том, что оставайтесь, это волонтёров касается, в Бахмуте, мы вас защитим, мы вас никому не отдадим», – рассказал корреспондент радио «Донбасс реалии» Сергей Горбатенко.

Об обстановке в Лисичанске и Северодонецке доложил украинский военный эксперт Олег Жданов, объяснив в чём ценность для группировок ВСУ городов Лисичанск и Северодонецк.

«Это последние два крупных города Луганской области. Если мы их оставляем, то они завтра выйдут на границу и объявят о своей победе и частичном выполнении поставленных задач по СВО, по поводу освобождения так называемых республик Донбасса. Одна республика будет освобождена.

И мы, таким образом, дадим им позитивный сигнал и положительный стимул для того, чтобы продолжить это наступление. Они же не остановятся, они сразу пойдут дальше на Донецкую область выполнять вторую половину того задания, которое поставил Путин. Поэтому тут с военной и политической точки зрения, пока есть такая возможность, необходимо удерживать и Северодонецк, и Лисичанск», – рассуждал Жданов.

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