Забудьте бредни о том, что «Европа разочарована в Украине»

10.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Никакого разочарования в Украине у Европы после победы Евромайдана нет: марионетки Запада в Киеве прекрасно справляются с ролью сырьевого придатка ЕС.

Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил Игорь Димитриев, экс-депутат горсовета Одессы, участник событий 2 мая 2014 года, вынужденный покинуть Украину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа свой результат получила. Украина фактически является сырьевым и ресурсным придатком, поставляет в Европу дешёвую рабочую силу, является рынком для европейской продукции, Украина поставляет сырьё, зерно, Европа пролоббировала снятие моратория на поставку леса. Фактически сейчас активно вырубаются все карпатские леса для экспорта. Европа получила Украину в качестве бесправного придатка, и особого разочарования в евроструктурах по этому поводу нет», – отметил Дмитриев.

«Не только сырьевой придаток, а, к сожалению, достаточно квалифицированный рынок дешёвой рабочей силы. На самом деле, украинцы – люди работящие в основе своей, это не то, что приезжающие из Африки безграмотные люди, которые и дворниками не хотят работать», – добавил российский режиссёр Юрий Кара.